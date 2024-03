Milan, sospiro di sollievo per Maignan: l'esito degli esami e quando torna

Sospiro di sollievo in casa Milan. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.com, le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto Mike Maignan hanno dato esito negativo per quanto concerne un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio destro: per il portiere francese si tratta dunque solo di una contusione.



QUANDO TORNA - Probabile dunque che il tecnico Stefano PIoli decida di tenerlo a riposo per la trasferta di Verona, al Bentegodi contro l'Hellas, prevista per domenica pomeriggio alle 15, per poi valutare col club e i medici se mandarlo in nazionale per la doppia amichevole della Francia. Rientro sicuro per la sfida di Firenze, sabato 30 aprile alle 20.45, al Franchi contro la Fiorentina, in proiezione Europa League, con il doppio quarto di finale in programma contro la Roma.