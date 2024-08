Getty Images

Milan, sospiro di sollievo per Pellegrino: l’Independiente ha ottenuto il via libera dalla Federazione

Daniele Longo

28 minuti fa



Marco Pellegrino all’Independiente, operazione sbloccata. Il club argentino ha ottenuto il via libera dalla Federazione per tesserare il difensore di proprietà del Milan dopo l’inibizione per problemi amministrativi. L’operazione era stata chiusa in prestito secco.