Sospiro di sollievo per il Milan: si tratta solamente di una contrattura per Christian Pulisic. L'esterno offensivo statunitense, tornato titolare in Champions League contro il Paris Saint-Germain dopo l'infortunio rimediato durante la sfida contro il Napoli, ha lasciato il campo nei minuti finali: il timore era di un nuovo problema muscolare, ma gli esami strumentali hanno escluso guai seri.



Pulisic si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni muscolari ai flessori della coscia sinistra. Solo una contrattura dunque, la situazione sarà monitorata giorno dopo giorno ma difficilmente sarà a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce, in programma sabato 11 novembre alle ore 15.