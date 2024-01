Milan, sostegno a Maignan anche da Deschamps: 'Lo capisco, il razzismo deve essere combattuto senza sosta'

L'episodio di razzismo che ha visto coinvolto Mike Maignan nel corso del primo tempo di Udinese-Milan, che ha spinto il portiere francese ad abbandonare la sua posizione in campo e portato l'arbitro Maresca a sospendere la partita per qualche minuto, sta continuando a raccogliere commenti e dichiarazioni a sostegno del portiere francese.



A prendere la parola è stato anche l'ex centrocampista e allenatore della Juventus, oggi Commissario Tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, che ai microfoni de L'Equipe ha così parlato in favore del suo portiere.



"Offro il mio pieno sostegno a Mike Maignan. Quello che ha subito il nostro portiere sabato a Udine è totalmente inaccettabile. Comprendo pienamente la sua decisione di lasciare il campo. Gli insulti razzisti sono inaccettabili e devono essere condannati con la massima fermezza. Il razzismo non ha posto da nessuna parte e deve essere combattuto senza sosta"