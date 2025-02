Milan, Sottil: “Il mio idolo è Pato, qui per dimostrare di poterci restare. Ecco dove posso giocare”

Il suo trasferimento al Milan si è concretizzato proprio a due minuti dalla fine del calciomercato estivo. Riccardo Sottil è uno dei volti nuovi del Diavolo, ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione a Milanello:

"Prima cosa, volevo ringraziare la Fiorentina, il presidente Commisso, il direttore Pradé e Raffaele Palladino perché mi hanno permesso di prendere questo treno molto importante per me.Zlatan non lo cito neanche perché quando c'era lui, con Pato e Ronaldinho, sono cresciuto con quel Milan. E' una passione che ho da quando sono bambino".

"E' stata una giornata lunga. Ero al campo e mi ha chiamato il mio agente dopo allenamento e io non gli ho risposto subito. PoiPaura di non chiudere la trattativa? Ho avuto un po' di ansietta e ho aspettato a casa sul divano, ma grazie a Dio è andata come speravo".

"Quando sei al Milan, in un club così l'aspettativa è quella di vincere. Io sono qui per mettermi a disposizione di compagni e mister e voglio dimostrare di poter rimanere qua. Il 99 è il numero del mio anno di nascita"."Quando arrivi, capisci la grandezza del club in tutti i suoi dettagli, dentro e fuori dal campo. Vieni in un club con giocatori fortissimi e quando arrivi qua ti metti in competizione e maturi e migliori sotto tutti gli aspetti. Con il mister ho parlato velocemente, mi ha chiesto come stessi fisicamente, ma io sono a disposizione sua e lui saprà quando e dove mettermi e sono pronto a giocare".

"Con Adli avevo parlato quando lui è arrivato al Milan. Due giorni fa mi ha scritto un messaggio "fammi sognare". Lo ringrazio perché è un ragazzo d'oro"."Ho ricoperto più ruoli in attacco, prevalentemente esterno destro e sinistro. Se ci sarà bisogno di giocare a destra, giocherò li così come se dovrò giocare a sinistra, giocherò lì. Non ci sono problemi"."Rafa è un giocatore fortissimo, da uno così impari tantissimo. Ha un talento enorme e devi cercare di rubare con gli occhi i suoi movimenti, i suoi pezzi, il modo in cui si muove. Lui è un campione e ha fatto una stagione clamorosa quando il Milan ha vinto lo scudetto".

"Nel calcio moderno dei fare sempre le due fasi. Anche se sei un esterno offensivo, devi dare una mano alla squadra. Per vincere, lo devono fare tutti e io voglio farlo in entrambe le fasi"."Lui è un campione, ha vinto tutto e vedere lui che arriva al campo e va subito in palestra a lavorare, allora anche tu devi farlo. Ti rendi conto di quanto lavoro c'è dietro per essere un campione".

"Ho provato una grande emozione, perché quando San Siro urla il tuo nome, ti dà una grande carica. Lo sognavo da piccolo e voglio fare il massimo per questa maglia e questa tifoseria"."Quando entri a Milanello, senti la storia e quello che hanno vinto. Vedi foto di campioni, di palloni d'oro, di festeggiamenti di scudetti e Champions League. Quando giochi a calcio, sono questi campioni che ti danno quel fuoco dentro. Sono veramente molto, molto felice".