Milan-Spal è il posticipo che chiude la decima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 21, arbitra Piccinini di Forlì, di seguito i principali episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com:





MILAN – SPAL giovedì ore 21:00

PICCININI di Forlì

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: VALERI

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: ALASSIO



55' MANO DI TOMOVIC IN AREA - Calhanoglu recupera palla sulla trequarti, poi calcia ma la palla finisce in angolo: Tomovic la sfiora di mano, non ci sono gli estremi per il rigore.



47' ANNULLATO GOL A HERNANDEZ - Gol di Hernandez, ma il francese era in fuorigioco sul passaggio di Paquetà: rete annullata.​



40' DONNARUMA AMMONITO - Giallo per Donnarumma, che lascia la porta per protestare e viene sanzionato.



5' SIMULAZIONE PIATEK - Contropiede Milan dopo una punizione gestita male dalla SPAL, Calhanoglu serve in corsa Piatek che dal limite sinistro dell'area si lascia cadere. Poteva starci il giallo.