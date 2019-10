MILAN-SPAL 1-0



MILAN



Donnarumma G 6: poco sollecitato dagli attaccanti della Spal, attento nelle uscite.



Duarte 6: da terzino fa il suo, senza sbavature. Nel secondo tempo, quando torna a fare il centrale al posto di Musacchio, si fa valere nel gioco aereo. Attento.



Musacchio 6: si esalta nella battaglia fisica con Floccari, match finito pari. Esce per un fastidio all'adduttore all'intervallo (dal 1' st Calabria 6: diligente in entramembe le fasi, nonostante qualche timore di troppo dato il momento difficile )



Romagnoli 6: Petagna è un cliente duro da fronteggiare dal punto di vista fisico ma Alessio non si sottrae. Prestazione positiva.



Theo Hernandez 6,5: quando parte palla al piede è una delizia per gli occhi. Sempre più determinante per il Milan, le sue progressioni fanno cambiare marcia all'azione offensiva.



Paquetà 5,5: la classe c'è, le idee anche. Manca un po' di concretezza quando serve: cestina due occasioni da gol enormi. (dal 42' st Bonaventura s.v)



Bennacer 6: partenza con il freno a mano tirato, commette tanti errori. Con il passare dei minuti prende per mano la squadra e si prende anche qualche applauso del pubblico.



Kessie 5: fase involutiva sempre più preoccupante, l'ivoriano anche questa sera non c'è proprio.



Castillejo 5: l'errore da due metri al 12' è clamoroso, la traversa gli nega la gioia di un gol già fatto. Il resto della partita è di grande movimento e impegno ma resta una macchia importante sulla sua prestazione. (dall'11 st Suso 7: entra e la decide, dalla sua mattonella. Trasforma i fischi in applausi, un gol da tre punti che sa di liberazione.)



Piatek 5,5: molto presente all'interno del gioco, svaria su tutto il fronte ma non graffia.



Calhanoglu 5,5: poco reattivo e lucido, passo indietro netto rispetto alle ultime due uscite positive.



Pioli 6: Ottiene i primi tre punti da quando siede sulla panchina del Milan. Per il gioco ripassare un'altra volta.





SPAL



Berisha 6: bene su Paquetà, un intervento che evita il 2-0 nel finale.



Cionek 6: morde le caviglie di Calhanoglu, non sfigura.



Vicari 6: controlla senza troppi problemi Piatek che gli sfugge una volta sola in 90 minuti.



Tomovic 6: leader della difesa ferrarese, ci mette temperamento e intelligenza tattica.



Strefezza 6,5: un motorino molto interessante, conferma le buone sensazioni regalate in questo avvio di stagione (dal 36' st Paloschi s.v)



Kurtic 5,5: si vede solo nel finale, con un colpo di testa che fa spaventare San Siro. Per il resto, prova incolore.



Murgia 6: è l'uomo d'ordine di Semplici: regia pulita anche se piuttosto scolastica.



Missiroli 5,5: Paquetà gli va via spesso e volentieri. (dal 26' st Valoti 6: si butta negli spazi, cercando di dare coraggio per l'assalto finale.)



Reca 6: atleticamente è impressionante: corre per due, recupera e riparte. Quando deve andare al cross però si perde. (dal 36' st Sala s.v)



Petagna 5,5: fa a sportelliste con Romagnoli ma non è mai pericoloso.



Floccari 6: ci prova molto di più rispetto al compagno di reparto con conclusioni da fuori area.



Semplici 6: prepara bene la gara, la Spal nel primo tempo mette in difficoltà il Milan.