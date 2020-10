Dopo il deludente bilancio delle nostre squadre in Champions League, con tre pari e un ko tra martedì e mercoledì,per confermare la vetta nel proprio raggruppamento dopo il successo sul campo del Celtic. Pioli ha annunciato qualche cambiamento rispetto alla formazione utilizzata contro la Roma:pure questa. Alle sue spalle, verosimile la presenza del terzetto composto da Krunic, Brahim Diaz e Castillejo.Ore 18.55MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.SPARTA PRAGA: Heca; Sacek, Lischka, Celustka, Krejci; Travnik, Dockal, Pavelka; Hlozek, Kozak, Julis.IN TV: Sky Sport UnoMissioni diverse per Napoli e Roma, protagoniste delle partite delle ore 21., capoclassifica in Liga. Prevista anche in questo caso un po' di turnazione rispetto al campionato, con Mertens e Osimhen che dovrebbero essere destinati contemporaneamente alla panchina.REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Ahien Munoz; David Silva, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal.NAPOLI: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.IN TV: Sky Sport 201, 252 e TV8dopo il blitz sul campo dello Young Boys. All'Olimpico arrivano i bulgari del Cska Sofia, match nel quale l'allenatore portoghese. Nuova chance in attacco per Carles Perez e Borja Mayoral.ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Smalling; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres, Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.CSKA SOFIA: Busatto; Vion, Antov, Galaboc, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.IN TV: Sky Sport 204, 253