Due parole per intendere il concetto:. Il Milan pianifica le prossime mosse in campo e sul mercato, con la supervisione del numero uno di, che tornerà aa ottobre per star vicino alla squadra in un momento cruciale della stagione. All'orizzonte ci sono le due partite contro ile la sfida allama non solo.Il viaggio in Italia diè ancora da definire, resta un minimo di incertezza. Almeno per le tappe. Certo è che il numero uno diè pronto a far sentire la sua presenza al club, con un occhio alle prossime situazioni da sistemare al più presto in ottica rinnovi.Situazioni da monitorare con attenzione. Se lo stato delle cose per il portoghese è noto, il tecnico campione d'Italia è al momento legato al club rossonero fino a giugno, ma c'è un'opzione per il rinnovo fino al 2024 che difficilmente non verrà esercitata."Stefano esprime perfettamente l'approccio al calcio moderno, emozionante e innovativo che vogliamo, e incarna anche lo stile e i valori del Club, nel modo in cui ci rappresenta pubblicamente e per l'attenzione che ha per tutte le persone che lo circondano. Sono orgoglioso che sia il nostro allenatore e sono entusiasta per il futuro, insieme".Per Elliott, ma non solo. Perché l'obiettivo del Milan di Cardinale è una crescita esponenziale del club pure fuori dal campo, da perseguire con l'uomo che ha contribuito a far tornare grande il Diavolo. In continuità con la precedente gestione:L'anno scorso, la firma del tecnico era arrivata a novembre. Quest'anno è ipotizzabile che possa servire qualche settimana in più, anche in virtù delle tante novità. Non si modificherà la sostanza.