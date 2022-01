: Almeno tre interventi provvidenziali, non può nulla sulle due conclusioni vincenti dello Spezia.: spinge poco e si fa travolgere dalla verve di Agudelo nella seconda parte di gara. Non segue il movimento di Bastoni sul gol del pari. (dal 25' st Calabria 6: prova a creare scompiglio nel finale di gara): si fa sorprendere da Agudelo in occasione del pareggio spezzino.: Molto insicuro in quasi tutti gli interventi, prende un giallo per un errore su Agudelo che poteva dirigersi tutto solo davanti a Maignan.: ha sulla coscienza l'errore dal dischetto. Molta confusione anche quando deve attaccare.: ha il merito di mettere Leao davanti a Provedel per il gol dell'1-0.: pasticcione come spesso gli è capitato in questa stagione. Non legge mai i tagli degli avversari.: Provedel gli nega due volte il gol con due interventi super. Sempre nel vivo del gioco, non meritava il cambio. (: non un ingresso in campo scintillante quello del brasiliano, ma è il protagonista del gol annullato incredibilmente da Serra): lo spagnolo ora è un problema per il Milan: apatico, non salta mai l'uomo e non crea gioco. (: tocca pochi palloni): primo tempo di livello mondiale. Giocate di classe, una lotta tutta personale con Provedel e un grande gol. cala vistosamente nella seconda parte di gara.(dal 37' st Rebic s.v).: centra Provedel nel finale gettando alle ortiche il gol della possibile vittoria. Ci prova fino alla fine ma la mira non è precisa.: questa volta sbaglia i cambi: tardivo quello di Diaz, probabilmente sbagliato quello di Saelemaekers.