stagionali di campionato (in precedenza era successo nel torneo cadetto 2015/16 con il Novara, anno in cui poi rimase a secco per otto gare, ma concluse la stagione a quota 13).

Obiettivo tre su tre, anzi, sei su sei. Ildi Stefano, dopo la sudatissima e incredibile qualificazione ai gironi di Europa League ottenuta giovedì sera in Portogallo contro il Rio Ave in seguito a un infinita serie di calci di rigore, torna in campoa San Siro per, contro il neopromossodi VincenzoI rossoneri cercano la terza vittoria di fila, dopo quelle contro Bologna e Crotone, che sarebbe la sesta, se si considerano quelle in Europa contro Shamrock, Bodo/Glimt e Rio Ave, ma soprattutto il 19esimo risultato utile di fila, che vorrebbe dire vetta del campionato alla sosta, in attesa del derby. Ancora assenti Ibrahimovic e Rebic, per covid e infortunio al braccio, oltre a capitan Romagnoli. Dal canto suo lo Spezia è reduce dalla prima storica vittoria in Serie A, ottenuta a Udine, dopo il ko contro il Sassuolo: occhio ad Andrej Galabinov, centravanti bulgaro autore di tre gol finora.- ​Prima sfida in campionato tra Milan e Spezia; c’è tuttavia un precedente tra le due squadre in Coppa Italia, un successo per 3-1 a favore dei rossoneri negli ottavi di finale del gennaio 2014. Il Milan è imbattuto da 14 incontri di Serie A contro squadre neopromosse (9V, 5N); tuttavia, i due più recenti giocati in casa sono terminati in parità (2-2 contro il Lecce lo scorso ottobre e 1-1 contro il Verona a febbraio). Il Milan è l’unica squadra ad essere imbattuta in Serie A dalla ripresa dei campionati a giugno. I rossoneri hanno ottenuto 11 successi e tre pareggi in 14 partite e non restano imbattuti per più gare di fila nella competizione dal marzo 2007 (15). Il Milan va a segno da 22 gare consecutive di Serie A: solo due volte nella sua storia ha trovato la via del gol per più incontri consecutivi nella competizione, nel 1949 (27) e nel 1973 (29). Tre punti per lo Spezia, già miglior esordiente dal 2003/04 alla terza giornata: nessuna delle squadre debuttanti in Serie A dal Siena di quella stagione ha ottenuto più di un punto nelle prime tre gare, i toscani arrivarono a quattro. Il Milan viene da due successi consecutivi in campionato e potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in Serie A per la seconda volta nel XXI secolo, dopo il 2006/07. Nello scorso campionato, Hakan Calhanoglu è andato a segno contro tutte e tre le squadre neopromosse affrontate in Serie A; il centrocampista del Milan tuttavia è rimasto a secco di reti contro la prima formazione proveniente dalla B in questa stagione, alla 2ª giornata contro il Crotone. Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha preso parte a due gol in tre sfide contro lo Spezia in Serie B, un assist nel settembre 2018 e una rete nel gennaio 2019. Matteo Ricci dello Spezia è il centrocampista italiano con più palloni recuperati nelle prime due giornate di questo campionato (17, al pari di Luca Cigarini). Per la seconda volta in carriera tra Serie A e Serie B, Andrej Galabinov ha trovato il gol nelle sue prime due partite