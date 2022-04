. E' notizia di ieri l'ufficialità dell'accordo con, che diventa il. Una mossa importante per i rossoneri, altrettanto per il publisher nipponico che inizia la propria risalita dopo due anni complicatissimi (senza l'uscita di un vero e proprio titolo nuovo quest'anno e con il surrogato che ha avuto ben più di un problema), erede della celeberrima saga PES. E la conferma che il nuovo cammino del Milan passa anche dall'innovazione e da una netta apertura verso gli sviluppi nel campoed: un mondo che apre la porta a nuove revenues e occasioni di business.- Il primo dato lo dà proprio la nuova partnership con Konami: trova conferme l'indiscrezione dei colleghi di Milannews.it,. Una cifra che incrementerà i ricavi da sponsor e coprirà anche il riadattamento del contratto con EA Sports per FIFA,, probabilmente, anche per i prossimi capitoli. In attesa di ulteriori comunicazioni sugli sviluppi completi della partnership con Konami, anche se(in virtù dell'accordo esclusivo con EA era presente sotto il nome di- Milano Rossonera), la notizia conferma già una svolta nel comportamento operativo del Diavolo, ossia la diversificazione delle licenze e la volontà di presenziare su più piattaforme., l'atteso gioco di calcio gratuito chelancerà entro la fine del 2022 e si propone di spezzare il duopolio FIFA-eFootball grazie alle sue meccaniche 'fair to play': nel primo video gameplay di UFL si intravedeva infatti la versione digitale del Meazza, con striscioni a tema AC Milan ben visibili. FIFA ed eFootball, in attesa di conferme su un accordo con UFL e a questo punto è lecito chiedersi se anche, altro gioco (tripla-A) free-to-play e cross-play in arrivo che porta la firma dell'ex campione di Counter-Strike, non possa inserirsi nel discorso.- Gaming ma non solo, lo sguardo del Milan è sempre puntato anche sugli eSports. L'accordo e il lavoro svolto a partire dalla scorsa stagione conha permesso ai rossoneri di posizionarsi nel settore e di garantirsi visibilità, oltre a una resa anche in termini di risultati esportivi con la(che aveva chiuso FIFA 20 al primo posto nel global ranking). Una presenza nel settore che potrebbe essere intensificata a maggior ragione in caso di sbarco su eFootball, perché sarebbe possibile a quel punto entrare nel circuito competitivo di, gestito dal difensore delGerard Piqué e nel quale competono già big europee come i blaugrana, ile la. Un settore, quello del gaming e degli eSports, che offre nuove occasioni di business: un'ulteriore spinta al bilancio rossonero è in arrivo dal mondo digitale.@Albri_Fede90