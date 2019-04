Momento duro. E decisivo. Il Milan non può più sbagliare se vuole centrare l'obiettivo Champions League. Sabato la Juventus, poi la Lazio: in due partite Gennaro Gattuso e i suoi uomini si giocano il lavoro di un'intera stagione, con due partite che arrivano dopo i ko con Inter e Sampdoria e il pareggio, con brivido, contro l'Udinese. Squadra stanca e stressata, e anche stranita...



IMPOSIZIONI DALL'ALTO? - Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, nell'ultimo periodo, dallo spogliatoio rossonero filtra un senso di stranezza per presunte indicazioni tecnico-tattiche (vedi cambio modulo nell'ultima gara, passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2) che arriverebbero direttamente dalla dirigenza. A Gattuso, l'allenatore, l'ultima parola; ma il gruppo sembra subire parte di questi dissidi interni. Che per le prossime partite dovranno essere messi da parte, per un obiettivo comune: il ritorno in Champions.