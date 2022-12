L'attaccante portoghese ha ritwittato il video pubblicato dal club rossonero coi suoi gol: "Altri ancora arriveranno". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il prossimoTre differenti scenari: Leao saluta il Qatar in serata e fa in tempo a presentarsi nel ritiro rossonero di Dubai. Tempi stretti ma non impossibili. Al contrario, Leao e il Portogallo continuano il percorso verso la finale: stavolta sono Maldini e Massara che potrebbero volare da lui. Attesi in tribuna per le fasi conclusive del torneo (primo scalo a Dubai con la squadra, poi possibile blitz Mondiale): non sarebbe comunque la cornice ideale per trattare il prolungamento. Una volta che tutte le parti si ritroveranno a Milano, allora sì, l’incontro si farà, subito. Se Leao si avvicina al Milan, restano le solite distanze su cifre e possibilità che il Milan partecipi (indirettamente) al saldo del debito da quasi venti milioni di euro che lo Sporting Lisbona vanta nei confronti di Rafa.Tra il Milan e Leao ci sono anche agenti (Jorge Mendes), avvocati (Ted Dimvula) e familiari (il padre Antonio) che vorranno esprimere la propria posizione. Ognuno desideroso di presentarsi con la soluzione del rebus. Allungando ai supplementari i tempi della partita. Fosse un confronto diretto, il club da una parte, il giocatore dall’altra, la gara non sarebbe così lunga. Finirebbe con un pareggio, che poi sarebbe una vittoria per tutti: Rafa felice di rimanere, e il Milan altrettanto felice di trattenerlo. Anche se il rinnovo costerebbe caro: è pronta per lui un’offerta straordinaria, con cifre mai scritte prima per nessun altro. Sia chiaro: non un ingaggio astronomico, di quelli riservati alle grandi stelle d’Europa. Ma comunque una busta paga pesante: un’eccezione per un club che punta sulla sostenibilità finanziaria. Rafa diverrebbe il più ricco della squadra, con uno stipendio alla Ibra. Il riferimento è alla penultima stagione di Zlatan, quando per i suoi servizi rossoneri gli furono garantiti sette milioni di euro. Un compenso che riconosceva il suo ruolo di calciatore e molto altro, un leader capace di trasmettere le sue idee e la sua mentalità, prendendo per mano una squadra giovane per guidarla alla maturità. Il Milan di oggi considera Leao altrettanto importante. E ora vorrebbe chiudere la pratica. Consapevole che Leao, che decida o meno di rinnovare, in futuro richiamerà l’attenzione delle big d’Europa. Secondo indiscrezioni dalla Spagna è una delle opzioni del Real Madrid, specie se si libererà gratuitamente nel 2024, quando è fissata l’attuale scadenza del contratto. Un rischio che esiste, data la complessità dell’affare, ma che il Milan vuole allontanare. In fretta.