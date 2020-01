L'inverno è spesso sinonimo di progettazione verso la nuova stagione. Lo è sul mercato, lo è per le nuove maglie: in questo periodo, infatti, iniziano a circolare le indiscrezioni in merito alle divise per il nuovo. Il sito specializzato footyheadlines.com ha fornito il: classiche linee verticali rossonere con un omaggio al Duomo di Milano. Sullo sfondo, infatti, ecco il richiamo al pavimento della Cattedrale simbolo della città.