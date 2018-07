Nuovo nome per l'attacco del Milan, nel mirino c'è Karim Benzema: secondo quanto riferito da Sky Sport, lunedì scorso i rappresentanti dell'attaccante francese e l'intermediario Ludovic Fattizzo hanno visitato Milanello e parlato con Mirabelli, grazie a un colloquio tra l'allenatore Gattuso e il giocatore stesso sarebbe già arrivato il sì al trasferimento a Milano, nonostante Benzema guadagni 9 milioni di euro stagione e chieda un anno in più di contratto rispetto al triennale in essere con il Real Madrid. Novità nelle prossime ore, soprattutto dopo l'assemblea dei soci che cambierà il volto del Milan.