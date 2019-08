Una nuova idea per l'attacco del Milan. Nell'incontro tenutosi oggi pomeriggio a casa Milan tra l'agente Beppe Riso e la dirigenza rossonera si è parlato della situazione di Andrea Petagna, autore di ben 16 gol nell'ultima serie A con la maglia della Spal.



PIANO B - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Paolo Maldini ha espresso il proprio gradimento per l'attaccante friulano. Al momento rappresenta solo un'ipotesi perché Correa resta il "piano A", e l'investimento pesante che il Milan ha intenzione di fare sul mercato. Qualora dovesse naufragare la trattativa con l'Atletico Madrid, allora il Milan potrebbe dedicare il proprio tesoretto su una punta centrale come Petagna e su un altro giocatore di un ruolo diverso.



LA POSIZIONE DELLA SPAL - Andrea Petagna rappresenta per la Spal il giocatore di maggior valore. Elemento fondamentale per Semplici e considerato inamovibile nel suo scacchiere tattico. Solo un'offerta di una big può far cambiare idea al club emiliano, in comune accordo con il giocatore. Per il momento Petagna al Milan è solo una idea, in attesa di novità sul fronte Correa.