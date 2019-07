Dopo aver già presentato e indossato ufficialmente la prima maglia marchiata Puma - e in attesa della presentazione di domani della seconda maglia - spuntano le prime immagini della terza divisa per il Milan. A pubblicarle è footyheadlines.com, sito specializzato nello svelare in anticipo i completi di gioco dei club. Continua la tradizione della maglia nera, con alcuni inserti sfumati rossi.