Nuova chance sul mercato per André Silva. Sedotto e abbandonato dal Monaco a un passo dalla firma, accostato a Siviglia, Valencia, Espanyol, che però ieri ha chiuso il colpo Calleri, Sporting Lisbona e Wolverhampton, ma col mercato inglese ormai chiuso, l'attaccante del Milan può finire in Bundesliga. Fuori dai piani rossoneri, il 27 rossonero è finito nel mirino dello Schalke 04.



FORMULA - Alla ricerca di un attaccante, con Patrik Schick (che era il primo obiettivo) vicino all'RB Lipsia, il club di Gelsenchirken ha messo nel mirino il classe '95 portoghese. Come scrive la Bild, l'affare tra Schalke e Milan può andare in porto sulla base di un prestito oneroso fissato a 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto legato alle presenze. Lo scoglio più grande resta, comunque, la volontà del calciatore, che preferirebbe la Liga alla Bundes. Ma una cosa è certa: il Milan cerca un acquirente per André Silva. E lo Schalke ci sta pensando seriamente.