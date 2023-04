All'improvviso spunta Pavard. Proprio lì, nello spogliatoio del Milan. Dopo la vittoria dei rossoneri con il Lecce, il terzino del Bayern Monaco è sceso insieme al compagno di squadra Lucas Hernandez - fratello di Theo - per salutare la squadra.: "Sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti" ha detto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.- Parole che possono aprire le porte del mercato per il francese classe '96, se il Milan dovesse fare davvero un tentativo avrebbe un direttore sportivo d'eccezione: "Giroud mi dice sempre che l'Italia è un Paese dove si vive il calcio al 100% - continua Pavard - Mi ha raccontato la magia dei derby e la grande festa dei tifosi per lo scudetto.".- Benjamin strizza l'occhio al Milan, e non lo nasconde neanche tanto. Lui in rossonero ci andrebbe, a una condizione: vuole fare il centrale. Ma è un messaggio rivolto a tutti i club interessati a lui. Basta correre come un treno sulla fascia,. Quattro/cinque giocatori per due posti, al momento l'unico che potrebbe fare le valigie è Gabbia per giocare con continuità. Pavard però rimane alla finestra, il francese si mette sul mercato e fa visita al Milan.