Milan, spunta Sarri per il post Pioli

10 minuti fa



Gerry Cardinale ha incontrato i vertici rossoneri (Furlani, Moncada, D'Ottavio e Ibrahimovic) per fare il punto della situazione per quanto riguarda la guida tecnica del Milan, in vista della prossima stagione. Ormai certo l’addio di Stefano Pioli e, secondo le ultime indiscrezioni, è spuntata una nuova pista.



Secondo quanto riportato da Sportitalia, Maurizio Sarri rientra tra i profili graditi alla dirigenza del Milan. Non ci sono stati ancora contatti tra le parti, ma potrebbe rientrare tra i candidati della panchina rossonera