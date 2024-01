Milan, spunta una nuova pista per Pellegrino

Il Milan continua a essere alla ricerca di un nuovo difensore da aggiungere alla rosa di Stefano Pioli, in vista di questa seconda parte di stagione. Dopo il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, i rossoneri chiuderanno un altro acquisto nel reparto visti gli infortuni di Tomori e Thiaw e i continui problemi fisici di Kjaer. Una volta definita l'operazione in entrata, Moncada e i suoi collaboratori si concentreranno anche sulle uscite e una di queste può riguardare il profilo di Marco Pellegrino. Il difensore argentino rischia di trovare davvero poco spazio in questo finale di stagione, con il club di Via Aldo Rossi che sta dunque valutando la possibilità di darlo via in prestito fino al termine dell'anno. Nelle ultime ore secondo Sky Sport è da registrare un interessamento da parte dell'Anderlecht.



In questa stagione, prima dell'infortunio alla caviglia di fine ottobre, il centrale argentino ha messo piede in campo solo una volta, per 68 minuti nella sfida pareggiata contro il Napoli, prima di tornare in campo, durante gli scorsi giorni, con la Primavera guidata da Ignazio Abate.