Milan, spunta una pista per la difesa: primi contatti

La dirigenza rossonera è attiva sia in entrata sia in uscita. Tra i nomi usciti per rinforzare il reparto difensivo, c'è spazio per una sorpresa. Il Milan interessato a un nuovo difensore: come riportato da Sky Sport, i rossoneri sono interessati a Tosin Adarabioyo, centrale classe 1997 del Fulham. Primi contatti per il giocatore, in scadenza di contratto con i Cottagers.



Nato a Manchester, inglese di origini nigeriane, è un difensore centrale di grande solidità fisica cresciuto nel settore giovanile del Manchester City. In stagione, tra tutte le competizioni, ha disputato solo 12 partite, siglando però un gol in Premier League.