Il Milan non si ferma mai. Ricardo Rodriguez è pronto a diventare un nuovo giocatore del PSV Eindhoven, così i rossoneri sono al lavoro per trovare un sostituto adeguato, che funga da vice Hernandez. I dirigenti si sono mossi su più fronti, valutando diverse opportunità.



NUOVA IDEA - Tra queste trova conferme, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, l’idea Matias Vina, riportata da Sky Sport. Laterale mancino classe ’97 del Nacional Montevideo, in possesso del doppio passaporto, uruguaiano-italiano, piace al Milan che ci pensa seriamente per sostituire Rodriguez. Già nel giro della nazionale, si parla di un’operazione da circa 10 milioni di euro, forse qualcosa in meno, sulla quale i rossoneri riflettono, pronti ad accelerare.



ALTRA CHANCE - Anche perché l’altra opzione per la corsia mancina, Antonee Robinson, terzino del Wigan, resta complicata per le alte richieste del club inglese, circa 15 milioni tra parte fissa e bonus. Il Milan continua a lavorare anche su questa pista, cercando uno sconto significativo, ma al momento assume sempre più vigore la strada che porta a Matias Vina. Attese novità a stretto giro di posta.