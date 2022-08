Si arricchisce di dettagli l'indiscrezione lanciata per prima dal Financial Times relativa ai partner che investiranno insieme al numero uno del fondo RedBird Gerry Cardinale nell'acquisto del Milan. Il prestigioso quotidiano esperto di questioni economiche aveva rivelato i nomi di alcune riconosciute personalità del mondo dello sport e dello spettacolo made in Usa, da LeBron James al rapper Drake fino alla famiglia alle spalle dei New York Yankees, ma nelle ultime ore giungono nuovi indizi su altri soggetti presenti nell'operazione.



GLI ALTRI SOCI - Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, tra i soci figura l'imprenditore italiano Riccardo Silva, presidente e comproprietario della franchigia di MLS Miami FC oltre ad amico di vecchia data di Cardinale e del direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini. Con lui, avrebbero fornito la propria disponibilità a partecipare pure Kaiser Permanente, colosso USA del settore medico, il fondo pensionistico della contea di Los Angeles LACERA e gli investitori Hugh Evans e Ramzi Musallam.