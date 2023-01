Grande delusione in casa Milan dopo l’eliminazione dalla coppa Italia per mano di un Torino ridotto in 10 per circa 45 minuti. I giocatori rossoneri, al termine della gara, hanno raggiunto Milanello e dormiranno nel centro sportivo di Carnago in attesa dell’allenamento di domani mattina. Un primo segnale alla ricerca di quella coesione smarrita nelle ultime partite.