Il suo nome era stato accostato con forza a quello diper la ricostruzione tecnica deldel futuro, ma, attuale responsabile del mercato dell'RB Lipsia,. Secondo quanto ricostruisce l'Equipe, Mitchell è a un passo dal firmare il contratto che lo legherà al club del Principato a partire dalla prossima stagione.- Un brutto colpo per i rossoneri e per il suo prossimo allenatore-manager, cheper mettere in atto una vera e propria rivoluzione in via Aldo Rossi. L'approdo di Mitchell al Monaco cambia dunque i piani del Milan, ma, il dirigente tedesco approdato nel gennaio 2019 e molto vicino all'amministratore delegato Ivan Gazidis, che già nei mesi scorsi ha visto crescere la propria importanza a livello operativo.- Resta invece da definire quello che sarà il futuro di, arrivato nel dicembre del 2018 col ruolo di responsabile dello scouting, e di, attualmente unico vero direttore sportivo del Milan con licenza di operare in Italia., potrebbe abbandonare la sua poltrona nel caso in cui l'ex capitano rossonero concludesse la sua esperienza dirigenziale con l'avvento di Rangnick, macon l'inizio del nuovo corso. L'unica certezza - o quasi - è che dai radar del Milan esce il nome di Paul Mitchell, una delle richieste presentate da Rangnick insieme a Lars Konetka - attuale vice di Nagelsmann al Lipsia - e Moritz Volz per integrare il suo staff di collaboratori.