Il Milan farà il nuovo stadio nell'area di San Francesco a San Donato? Sì, e la conferma arriva dall'assessore del comune Massimiliano Mistretta che ha raccontato i retroscena degli incontri avuti coi dirigenti rossoneri e i progetti che il club ha per l'impianto non solo legati al calcio.



"Durante gli incontri avvenuti nei mesi scorsi la società aveva prospettato un numero di eventi fra 40 e 45 l’anno. Tolte le partite casalinghe del campionato che sono 19, quelle della Champions e della Coppa Italia, il resto degli eventi saranno di intrattenimento". Concerti, eventi e non solo, il progetto del nuovo stadio lontano da San Siro è