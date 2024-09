Milan, stadio a San Donato: partono i lavori per la recinzione dell'area

Redazione CM

13 minuti fa



Continua il dibattito sul nuovo stadio di Inter e Milan, dopo il no da parte dei due club al progetto di restyling proposto da WeBuild per San Siro. Ciò nonostante, l’area accanto al Meazza è balzata nuovamente agli onori delle cronache, con le società che avrebbero preso in considerazione l’idea di tornare sul piano del 2019: un nuovo stadio vicino a quello già esistente. Ma, almeno per la società rossonera, non è l'unica proposta al vaglio.



Rimane, infatti, il fatto che il Milan – stando anche alle parole del presidente Paolo Scaroni – sta proseguendo nel lavoro di costruzione di un nuovo stadio a San Donato. «Abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo», le parole del numero uno rossonero. Come riportato da Il Cittadino, inoltre, nella giornata di ieri, nell’area San Francesco, il Milan ha dato il via ai lavori per la posa della recinzione che circonderà il perimetro di 1.500 metri dei terreni che il club ha acquistato per realizzare lo stadio. Un segnale importante sulla parte di città dove la società calcistica intende investire 1,2 miliardi di euro per il futuro impianto da 70mila posti.