Il mercato del Milan resta un grosso punto interrogativo, con la nuova proprietà Elliott che non ha dato il proprio benestare a un'operazione ormai quasi definita come la cessione di Locatelli al Sassuolo. Sarà proprio l'hedge fund americano ad avere un peso decisionale prioritario su tutti i movimenti, sia in entrata che in uscita. Ecco perchè fino all'assemblea del 21 luglio il raggio d'azione del direttore Mirabelli sarà, per usare un eufemismo, molto limitato. Una situazione di incertezza che ha degli effetti negativi anche sulle trattative per il rinnovo di alcuni big della rosa, come Giacomo Bonaventura.



GATTUSO IMPAZIENTE - Nonostante i segnali distensivi tra Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli, la negoziazione per allungare il contratto in scadenza nel 2020 vive una fase di stallo perchè serve l'autorizzazione del fondo di Paul Singer. Gattuso preme affinchè arrivi l'accelerazione decisiva, su Jack ha intenzione di puntare con forza nella prossima stagione e non vuole correre il rischio che il giocatore possa essere distratto dalle lusinghe del mercato. Rino è impaziente, questa fase di incertezza rischia di far partire la stagione con diversi giocatori con situazioni contrattuali ancora irrisolte. Dal canto suo il giocatore vuole capire quali saranno le intenzioni di Elliott per il futuro, avere delle rassicurazioni sul futuro del club, per non trovarsi nella condizione di doversi guardare intorno.