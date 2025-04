Milan, stallo sul nuovo ds: Manna resta al Napoli, il punto su D’Amico e Tare

Se qualcuno sperava di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo del Milan allora rimarrà deluso: Giorgio Furlani era impegnato in tutte altre faccende commerciali in questa settimana e non ha iniziato il casting dopo il brusco dietrofront nella trattativa con Fabio Paratici. La più grande novità è proprio l’assenza di novità quando il club rossonero avrebbe la necessità di programmare, o perlomeno condividere, in anticipo la prossima stagione.



A VUOTO - Giorgio Furlani aveva pensato concretamente a Giovanni Manna, un profilo giovane, ma con una rete di contatti importante e una visione simile a quella che il Milan intende portare avanti per rilanciare il club dopo l’ultima stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Un pour parler c’è stato nei giorni scorsi, ma l’ex Juventus non si muoverà dal Napoli con il quale ha ancora altri quattro anni di contratto.

che non deve depauperare il vantaggio acquisito sulle avversarie per un posto nella prossima Champions League.. Chiaramente il contratto ancora lungo con la Dea può rappresentare un ostacolo potenziale, ma oggi ogni discorso è prematuro perché siamo ancora in una fase embrionale e non in una trattativa. Per ogni considerazione su una partenza ci sarà tempo e modo.

Domani è tempo di campo per i rossoneri: Conceicao deve tornare alla vittoria per provare a qualificarsi all'Europa, ma la sfida di Udine contro i friulani di Runjaic è tutt'altro che semplice, come confermato dal