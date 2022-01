Continua rimanere bloccata la trattativa tra il Milan e Alessio Romagnoli per il rinnovo, il difensore è in scadenza di contratto. I rossoneri avrebbero offerto un ingaggio a ribasso da 3 milioni a stagione più bonus ma l'ex Roma non ha ancora preso una decisione in merito. Sul centrale classe '95 ci sarebbe in agguato la Juventus, pronta ad approfittarne in caso di rottura. A riportarlo è il Corriere della Sera.