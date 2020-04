Jaap Stam, ex difensore di Lazio e Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. In merito alla rimonta subita a Istanbul dal Liverpool, l'olandese spiega: "Un incubo. Nel 1999 ho vinto il 'treble' con lo United, ma mi chiedono sempre cos'è successo all'intervallo col Liverpool. Circolano storie da anni, tutte false. Ancelotti ci disse di tenere alta la guardia, ma subimmo 3 gol in 6 minuti e non ci riprendemmo più".