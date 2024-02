Milan, stoccata di Braida: 'Gli algoritmi fanno ridere, molte squadre sono retrocesse'

Monza-Milan non è una partita come le altre neanche per Ariedo Braida, la cui carriera è stata legata a entrambe le società. Alla vigilia del match, l'esperto dirigente ha parlato a Tuttosport. Tra i temi trattati, anche l'importanza degli algoritmi nel calcio e nel calciomercato nello specifico: "Gli algoritmi fanno ridere. Vanno bene per la Borsa e a volte ti fanno perdere soldi pure lì. Possono essere un supporto, ma per scegliere un giocatore serve l’occhio umano, che è inarrivabile perché vede oltre i numeri. L’uomo è pieno di vizi e virtù. Ecco perché gli algoritmi non sono il Vangelo. Tra l’altro negli ultimi anni diverse squadre, che si sono basate soltanto sugli algoritmi, sono retrocesse".



SU PIOLI - "A me Pioli piace e me lo tengo stretto. Dove lo cose funzionano, significa che c’è continuità a livello dirigenziale e in panchina. Dove si cambia spesso invece le cose vanno male. A volte ci sono delle eccezioni e vanno trovate nuove soluzioni, però in questo caso Pioli sta dimostrando di valere e di essere un bravo allenatore. Io andrei avanti con lui".