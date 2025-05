Milan, stop Abraham: le condizioni in vista della finale di Coppa Italia

Getty Images

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Genoa-Milanaveva annunciato il forfait dell'ultima ora di tre giocatori per guai muscolari: "Questa continuità e costanza che dobbiamo avere in squadra col nuovo modulo, lavoriamo giorno dopo giorno su questo: a livello difensivo, offensivo, a livello di equilibrio. I giocatori cominciano a conoscere meglio quello che vogliamo noi nella dinamica della squadra. Poi ci sono i contrattempi, magari per domani può arrivare qualcosa così com'è successo con Jovic a Venezia. Il mio sentimento è che tutti sono importanti, conto su tutti. Sono preparati per giocare, fiducia per tutti. Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: lui, Bondo e Sottil".

Un pizzico di apprensione in casa Milan per lein vista della finale di coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna. L'attaccante inglese ha rimediatoIl giocatore sarà rivalutato nelle prossime 24 ore ed è a rischio per la sfida madre di questo finale di stagione. Persi tratta di un trauma alla caviglia destra mentre perla diagnosi è un risentimento al muscolo otturatore esterno di destra.