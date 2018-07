Subisce una frenata o forse un vero e proprio stop la trattativa per il passaggio dal Milan al Sassuolo di Manuel Locatelli. Secondo Sky Sport, la nuova proprietà rossonera non ha ancora dato il via libera all'operazione, che si chiuderebbe sulla base di 11/12 milioni di euro ma con un diritto di recompra in favore del Milan ancora da stabilire.