Brutte notizie per il Milan, che dovrà fare a meno del terzino sinistro Theo Hernandez per la sfida contro l'Udinese, in programma alla Dacia Arena questa sera alle 20.45. L'ex giocatore del Real Madrid, che ieri aveva accusato dei sintomi influenzali che sono peggiorati nella notte, non è partito con i compagni per il Friuli e guarderà la partita in tv. Al momento non è in dubbio la sua convocazione con la Francia, con i Blues che affronteranno nelle qualificazioni a Euro 2024 l'Olanda, il 24 marzo, e l'Irlanda, il 27 marzo. Theo Hernandez in questa stagione, tra squalifiche e infortuni, ha saltato quattro partite, contro Empoli, Cremonese e Lazio in campionato e in Champions League contro il Chelsea, nella sfida dello Stamford Bridge del 5 ottobre scorso persa 3-0 dai rossoneri.



BALLO-TOURE' TITOLARE - Pioli, che dovrà fare a meno anche dello squalificato Giroud e dell'infortunato Messias, non ha ancora scelto il sostituto di Theo. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro senegalese classe 1997, in vantaggio su Florenzi e Calabria. Costato 4,2 milioni, più 500 mila di bonus, l'ex Monaco in questa stagione ha giocato solo 7 partite tra campionato e coppe, per un totale di 327', con un gol realizzato, il primo di ottobre scorso a Empoli. L'ultima apparizione è datata 8 novembre, nel pareggio 0-0 dello Zini contro la Cremonese.