In Brasile sta nascendo una stella che già fa gola a mezza Europa. E’ Lucas Paquetà, fantasista classe ’97 del Flamengo già nel giro della Seleçao, il talento più discusso del momento. Giocate da vero numero 10, in patria scomodano paragoni con il primo Oscar, quello che per diversi anni ha deliziato la platea dello Stamford Bridge prima di decidere di andare a svernare in Cina a peso d'oro. Il Milan ha già fatto partire la missione per questo giocatore dalla tecnica sopraffina e potrebbe far leva sul lavoro di un referente di primissimo livello come Kakà.

TRA CLAUSOLA RESCISSORIA E LEONARDO - Il desiderio, nemmeno troppo celato, di Leonardo sarebbe quella di far ripercorrere a Paquetà la strada tracciata al Milan da altri giocatori brasiliani come Pato, Thiago Silva e lo stesso Kakà. Senza dimenticare che Leo con il Flamengo ha un canale privilegiato, avendo scritto pagine importanti da giocatore nel club di Rio. Paquetà ha un contratto in scadenza nel 2020 che prevede una clausola rescissoria da 50 milioni di euro: troppi per il Diavolo, che ai conti deve stare particolarmente attento in vista del confronto con la Uefa per il tema del Fair play finanziario. Ecco perché il possibile lavoro di Kakà con la famiglia e gli agenti del giocatore avrebbe lo scopo di far capire al ragazzo cosa vuole dire il Milan, il progetto sarebbe quello di provare a strappare delle condizioni più favorevoli sulle quali trattare.

CONCORRENZA SERRATA DEL PSG - A rovinare i piani rossoneri ci si è messo il Paris Saint Germain, da tempo sulle tracce di Paquetà. Gli scout del club parigino monitorano costantemente le sue prove e i dossier hanno convinto il presidente Nasser Al-Khelaifi a muoversi tramite la possibile intermediazione del super-agente Pini Zahavi. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i transalpini hanno guadagnato la pole e hanno iniziato la negoziazione con il Flamengo. Il Milan resta in corsa ma ha un rivale inarrivabile al momento per condizioni economiche e strategiche.