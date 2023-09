Il derby, vinto dall'Inter 5-1 sul Milan, continua a tenere banco. A Dazn, l'ex allenatore nerazzurro, Andrea Stramaccioni, ha commentato il comportamento di Rafael Leao, che è stato visto sbracciarsi e sbuffare in maniera evidente dopo il 3-1. Ecco il suo parere: "Andare sotto la curva? Puoi farlo o non farlo, complimenti a chi è andato. Sbracciare come ha fatto Leao dopo il 3-1 è una cosa che sottolineo per la stima che ho del calciatore. La cosa che dà fastidio, da allenatore, è che sembra che Leao ce l'abbia con una parte della squadra: il gesto di Maignan, che si leva i guanti stizzito e se ne va, ci sta. È arrabbiato, fa parte del calcio. Il gesto di Leao è fatto da un giocatore che può diventare un top assoluto a livello europeo. Ma questo passa dalla crescita mentale: l'esultanza dopo il 2-1 non è rabbiosa. Leao era già infelice per quello che stava accadendo e l'esultanza è quasi di soddisfazione: non va a prendere il pallone".