Il centrale della, che lo ha acquistato dal, è la prima scelta dell'allenatore delper il reparto difensivo: giovane, forte fisicamente, è visto come il rinforzo ideale da affiancare a. In campo ieri nel derby d'Italia giocato in Cina, il classe '98 ha messo in mostra tutte le sue qualità. E i rossoneri hanno preso nota...che ne fa una valutazione didi euro ma che, per il momento, non vuole cederlo, viste le condizioni non ottimali di Giorgio Chiellini . I rossoneri incassano ma non mollano, visto che, come scrive la Gazzetta dello Sport, la coppia. Il direttore tecnico rossonero, più volte in conferenza, ha ribadito che il mercato è lungo e che finisce il. Giampaolo vorrebbe avere il prima possibile la rosa completa, a maggior ragione se si tratta di un difensore, ma per Demiral, la sua prima scelta, è disposto ad aspettare.