Un nuovo gioiello messo in vetrina dalla sempre molto fornita bottega che è l'Atalanta. Il prossimo predestinato, dopo Musa Barrow, pronto al salto in prima squadra è Roberto Piccoli, elemento di spicco della Primavera nerazzurra. Classe 2001, è una prima punta dal fisico imponente al quale abbina rapidità sotto porta.Per farsi un'idea sul valore del ragazzo, basta guardare i numeri totalizzati in stagione: 14 gol in 22 presenze tra campionato e coppa Primavera.



STRATEGIA DELLA DEA - Piccoli sta seguendo le orme dei vari Caldara, Conti e Melegoni: nato a Bergamo, è entrato nella cantera orobica da giovanissimo e sta completando tutta la trafila del settore giovanile segnando gol a raffica e giocando, quasi sempre, da sottoquota. L'Atalanta su di lui ha le idee piuttosto chiare per il futuro, l'idea è quella di blindarlo con il rinnovo del contratto a fine stagione. Per seguire un piano che prevede l'inserimento graduale in prima squadra già a partire dal prossimo ritro estivo. Gasperini lo stima ma non intende sottrarlo alla formazione Primavera che sta dominando il campionato con ben 8 lunghezze di vantaggio sull'Inter. INTERESSE MILAN - Piccoli segna e catalizza le attenzioni dei principali club europei. Osservatori di Borussia Dortmund e Monaco lo hanno seguito di recente a Padova nel successo ottenuto dall'Italia under 19 sui pari età della Serbia e che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla fase degli Europei di categoria. Una gara caratterizzata proprio da una doppietta del talento di proprietà Atalanta. Ma attenzione al Milan che sta scandagliando il mercato alla ricerca di un attaccante classe 2001 che possa fare la spola tra Prima squadra e Primavera. Il nome di Piccoli è segnato in rosso, mette d'accordo tutti. L'interesse c'è ed è concreto ma non sarà certamente una impresa facile quella di convincere la famiglia Percassi a cedere uno dei fiori all'occhiello del proprio vivaio.