. Una volontà comune: l’ex Monaco da tempo sogna un ritorno a Milano, vive come una sorta di ossessione il possibile rientro in una città che ha amato e in una squadra che lo ha saputo valorizzare.. Ora, grazie all’apertura del Chelsea, club proprietario del cartellino, si va verso l’accelerata decisiva.Il nodo, nei contatti di queste settimane, era rappresentato dalla formula del trasferimento, con il Chelsea disponibile a trattare solo sulla base di una cessione titolo definivo. Nelle ultime ore, come detto Contatti serrati in queste ore, si va avanti per sciogliere gli ultimi nodi e chiudere l’affare. Secondo quanto appreso da calciomercato.comPoi Bakayoko coronerà il suo sogno, e il Milan metterà a disposizione di Pioli un centrocampista già pronto, che conosce l’ambiente ed è estremamente motivato.