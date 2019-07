Il Milan è forte su Luan Capanni, l'incontro avvenuto settimana scorsa a casa Milan tra Boban, il giocatore e i suoi rappresentanti ha portato i frutti sperati. C'è il sì dell'attaccante brasiliano classe 2000 e, salvo ripensamenti, già in settimana potrebbe sottoporsi alle visite mediche con il club rossonero.



IL PROGETTO ROSSONERO - Il progetto rossonero è stato accolto con entusiasmo dall'ex Flamengo. L'idea prospettata da Boban è di quelle affascinanti: Capanni entrerebbe nel giro della prima squadra in pianta stabile. Con un occhio di riguardo anche alla Primavera di Giunti che potrà fare leva sulle sue qualità come fuoriquota.



IL MANCATO RINNOVO - E la Lazio? Adesso si ritrova solo con le recriminazioni per il mancato rinnovo di contratto. Negli accordi firmati al momento del suo approdo in Italia era stata inserita un'opzione sul rinnovo del contratto da esercitare entro il dicembre 2018. Mai esercitata, forse sottovalutando il ragazzo e la possibilità di un addio. I biancocelesti hanno poi provato a convincere gli agenti e il ragazzo garantendogli addirittura l'esordio in Serie A, ma è ormai era troppo tardi. E adesso per il talento brasiliano è sempre più Milan.