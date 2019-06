Il nuovo Milan di Boban e Maldini si muove sul mercato e dopo il vertice con il Real Madrid, il focus si è spostato in modo deciso su Kabak, talento classe 2000 dello Stoccarda. Il giocatore è molto più di un'alternativa a Lovren, tanto per motivi anagrafici, quanto tecnici. Il giocatore ha una clausola da 15 milioni di euro e ha già comunicato al club tedesco di voler cambiare aria, complice la retrocessione in Bundesliga 2.



SI ASPETTA IL GIOCATORE - Il Milan ha spinto forte nelle ultime ore, convinto di poter strappare il sì di Kabak, che sta valutando le tante offerte ricevute. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Maldini è in costante contatto con l'entourage del giocatore che ha comunicato ai vertici rossoneri che una risposta arriverà a breve. Il Milan ha già messo in conto di pagare l'intera cifra della clausola, con la palla che è passata nelle mani del giocatore.



LOVREN ALTERNATIVA - L'alternativa, ad oggi, è rappresentata da Lovren, difensore in uscita dal Liverpool. Il croato, che era stato sondato per primo, è scivolato nelle gerarchie degli uomini mercato del club, che hanno preferito virare su un profilo diverso. Se Kabak darà risposta negativa, comunque, i rossoneri torneranno alla carica con i Reds che valutano Lovren circa 15 milioni di euro. Questione di giorni, insomma, poi il Milan avrà il suo nuovo difensore. Tra Kabak e Lovren.