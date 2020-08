Il Milan stringe la presa per Sandro Tonali. Contatti continui per provare a chiudere un'operazione già ben indirizzata, a partire dai discorsi tra i rossoneri e il giocatore: nelle prossime ore, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è previsto un nuovo contatto tra Paolo Maldini e l'agente del centrocampista, Giuseppe Bozzo, ma l'intesa di massima è già stata trovata per un quinquennale. Sprint netto del Diavolo che ha così superato nettamente l'Inter, che ha cambiato strategia ed è ferma da giorni sui profili giovani, con il forte rischio di essere definitivamente tagliata fuori dalla corsa a Tonali che non vuole più aspettare e intende definire in tempi brevi il proprio futuro.



AFFARE VICINO - Intesa con il classe 2000, che potrebbe così coronare il sogno di indossare i colori di cui è appassionato fin da bambino, resta da trovare l'accordo con il Brescia: l'ultima offerta presentata, 10 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, è andata nettamente incontro alle richieste del presidente Cellino, che preme per tramutare il diritto in obbligo. I recenti apprezzamenti del numero uno delle Rondinelle per Maldini, tuttavia, lasciano intendere come il clima sia disteso e ci siano margini per scogliere anche quest'ultimo nodo, si sta ragionando anche sulla possibilità di inserire una percentuale sulla futura rivendita in favore del Brescia. Il Milan sprinta, Tonali spinge per vestire rossonero: la chiusura dell'affare è sempre più vicina.