Tornato ad allenarsi dopo aver superato il problema al cuore, il terzino del Milan Ivan Strinic ha parlato degli ultimi mesi a Sky Sport: "Sono stati molto difficili. Avevo paura, ma per fortuna sono passati velocemente. Ora sono qui, felice di poter iniziare questa nuova avventura. Ho avuto paura di dover smettere di giocare, ho fatto tante visite e finalmente mi hanno dato l'ok per tornare in campo. Il ritorno agli allenamenti? L'accoglienza di Gattuso e della squadra è stata emozionante, mi hanno fatto un applauso. Il ritorno in campo? Devo ripartire da zero con la preparazione, mi alleno e vedremo: l'obiettivo sarebbe tornare per Milan-Fiorentina (22 dicembre) ma è difficile fare programmi. Derby di Genova? Naturalmente tiferò Samp, ho giocato lì ed è stata una meravigliosa esperienza in una bellissima città".".