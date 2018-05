Ivan Strinic sarà un nuovo giocatore del Milan a partire dal 1° di luglio, ora la conferma arriva direttamente dallo stesso giocatore. Intervistato dai colleghi croati di Sportske Novosti, il terzino classe '87 ha risposto così a domanda sulla firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime tre stagioni: "Ora non posso dire nulla, parlerò quando ci sarà l'ufficialità. Ora penso solo alle ultime due partite con la Sampdoria".



ESCLUSO - Solo due presenze dalla fine di gennaio, Strinic è ai margini della Sampdoria e non ha dubbi sul fatto che le voci sulla firma con il Milan abbiamo influito: "In parte è sicuramente così, non vedo altri motivi. Non volevo parlarne, ma i giornalisti fanno i giornalisti, ascoltano e scrivono tutto. Mancano ancora due partite, spero di giocarne almeno una. L'allenatore sta cercando soluzioni per la prossima stagione. Ormai è la speranza di qualificarci per l’Europa League, quindi stanno già pensando alla squadra del futuro. Questa è la politica del club, io come giocatore posso solo pensare a lavorare duramente".