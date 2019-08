Ivan Strinic si è recato questa mattina in sede per rescindere il proprio contratto con il Milan. Il difensore croato, che nella sua esperienza rossonera è stato falcidiato dai problemi fisici, era finito ai margini del progetto tecnico rossonero di Marco Giampaolo.



'DISPIACIUTO' - Lo stesso Strinic ha confermato di non essere felice per come è finita l'avventura con il Milan, durata poco più di un anno: ''Sono dispiaciuto per come è andata a finire''.