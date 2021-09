Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, parla di Junior Messias, neo trequartista del Milan, da lui allenato al Crotone alla Gazzetta dello Sport: "​La maglia del Milan non è per tutti. C'è il peso di quella maglia piena di storia, la pressione di San Siro e del suo pubblico che può mettere in difficoltà chiunque. La bellezza di questa storia sarà quella di vedere tutti in piedi ad applaudire un ragazzo con una storia bellissima alle spalle, una storia che tanti vorrebbero vivere. Mi auguro davvero che riesca a infiammare San Siro con le sue giocate perché ha tutto per riuscirci e penso che Paolo Maldini lo abbia percepito più di tutti. E poi c’è Pioli, una garanzia".