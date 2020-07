Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha descritto al sito ufficiale del club rossonero la nuova partnership stretta con la società Roc Nation: "Il Milan ha sempre cercato di espandere i confini e di fare le cose in modo diverso. Questa ambiziosa partnership ci aiuterà a mostrare il potere dei brand di AC Milan e di Roc Nation nello sport, nell’intrattenimento e nel lifestyle e ci indicherà alcuni nuovi entusiasmanti modi per interagire con i nostri fan e i partner in tutto il mondo. Abbiamo mostrato un assaggio di ciò di cui siamo capaci offrendo l'evento "From Milan with Love " in circostanze estremamente difficili e sono impaziente di continuare su questa strada".